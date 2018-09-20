اليوفنتوس يتفوق على فالنسيا بعد طرد رونالدو وثلاثية للشياطين الحمر

ضمن فعاليات المجموعة السابعة من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق ​نادي اليوفنتوس​ الايطالي فوزاً ثميناً خارج قواعده امام ​فالنسيا​ الاسباني وبواقع 2-0 وقدم ​الفريق الايطالي​ اداء مرعب هجومياً حيث نجح من خطف الفوز بالرغم من طرد نجم الفريق الدون ​كريستيانو رونالدو​ ليلعب ​اليوفي​ منقوص العدد ونجح ميرالين ​بيانيتش​ من خطف هدفي الفوز من ضربتي جزاء ليمنح السيدة الهجوز نقاط المباراة الثلاث في ظل ضياع كبير للخفافيش بين جماهيرهم.

وشهدت الدقيقة 29 طرد نجم اليوفنتوس كريستيانو رونالدو بعد ان اشهر الحكم ​فيليكس​ برايش البطاقة الحمراء بوجه النجم البرتغالي ليلعب اليوفي منقوص العدد

وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو فالنسيا الضغط ولكن محاولات ​الفريق الاسباني​ فشلت في هزّ الدفاع الايطالي لتنتهي المباراة بفوز اليوفنتوس وبواقع 2-0.

وفي مباراة اخرى، نجح نادي مانشستر يونايتد الانكليزي من اكتساح خصمه ​يونغ بويز​ السويسري وبواقع 3-0 في مباراة كبيرة قدمها لاعبو ​الشياطين الحمر​ وتألق بطل العالم ​بول بوغبا​ بعد ان نجح في خطف ثنائية لفريقه في اللقاء وبهذا الفوز يكون ​اليونايتد​ ومدربه جوزريه ​مورينيو​ قد ارسلوا ​رسالة​ واضحة في هذه المجموعة.