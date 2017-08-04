اليمن: انخفاض وفيات الكوليرا بسبب الدعم الخليجي

أعلن وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، أن عدد الوفيات بمرض الكوليرا منذ 27 نيسان/إبريل الماضي حتى نهاية تموز/يوليو بلغ 1890.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الوزير باعوم تأكيده أن أغلب حالات الوفيات تركزت في محافظات حجة، وصنعاء والحديدة وعمران وإب الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وأشار إلى تراجع نسبة الوفيات من الوباء منذ أواخر تموز/يوليو الماضي.

وقال إن “الوزارة استطاعت بدعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الإغاثة الكويتية، أن تحد من هذه الجائحة من خلال الدعم المستمر بالأدوية والمستلزمات العلاجية الطارئة”.

وأشاد بالجهود “الكبيرة التي يقدمها الأطباء الذين يعملون بصمت في كل المحافظات، رغم ظروف الحرب”.