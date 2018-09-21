اليمن.. الجيش يسيطر على معسكر الدفاع الجوي شرق الحديدة

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، أنه سيطر على معسكر الدفاع الجوي، شرق الحديدة.

وقال المكتب الإعلامي، لألوية العمالقة التابعة للجيش إن وحدات منه سيطرت على معسكر الدفاع الجوي والمزارع المحيطة به في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة.

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة أمّنت مزارع النخيل بمديرية بيت الفقية بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات “على معسكر الجبانة” ومنطقة “العرج” و”الكثيب” شمال الحديدة.

تكثيف العمليات في المحافظات الشرقية

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية أن قوات التحالف كثفت عملياتها العسكرية في المحافظات الشمالية اليمنية.

وأشار مصدر عسكري للعربية إلى أن مقاتلات وراجمات الصواريخ التابعة للتحالف دمرت مواقع استرايجية للحوثيين فى مديريتي عبس والمستبأ في محافظة حجة وكذلك تجمعات لعناصرهم.

وفي صنعاء، نفذ التحالف الخميس عدة غارات. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات جوية على معسكر تسيطر عليه ميليشيات الحوثي شمال صنعاء.

ونقل موقع الوزارة عن مصادر عسكرية قولها إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيات في “معسكر الصيانة”، الذي تسيطر عليه الميليشيات في منطقة الحصبة.