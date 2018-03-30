اليغري : مستقبلي واضح وديبالا عنصر مهم لليوفي

حسم ​ماسيمليانو أليغري​ مدرب ​نادي يوفنتوس الإيطالي​ مستقبله مع الفريق في ظل ارتباطه بقيادة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو أحد البريميرليغ خلال الفترة المقبلة ، وساخرا من الأنباء التي تشير الى اقتراب نجم الفريق باولو ​ديبالا​ من الانتقال الى ​اتلتيكو مدريد الاسباني​ .

وقال أليغري :” عقدي مع اليوفي يمتد حتى صيف 2020 ، انا سعيد هنا ولا شيء يدفعني للرحيل “.

وعن رحيل ديبالا لأتلتيكو مدريد ، سخر اليغري :” آمل أن يكون ​سيميوني​ قد عرض عليه الغداء على الأقل “.

وعن مواجهة ​ميلان​ ، اشار اليغري الى ان ​ليتشستاينر​ سيكون اساسي في اللقاء ، ​ساندرو​ يعاني من اصابة طفيفة ، لكن اعتقد ان الاسبوع المقبل الجميع سيكون جاهز “.