اليغري : مستقبلي واضح وديبالا عنصر مهم لليوفي

حسم ماسيمليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي مستقبله مع الفريق في ظل ارتباطه بقيادة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو أحد البريميرليغ خلال الفترة المقبلة ، وساخرا من الأنباء التي تشير الى اقتراب نجم الفريق باولو ديبالا من الانتقال الى اتلتيكو مدريد الاسباني .
وقال أليغري :” عقدي مع اليوفي يمتد حتى صيف 2020 ، انا سعيد هنا ولا شيء يدفعني للرحيل “.
وعن رحيل ديبالا لأتلتيكو مدريد ، سخر اليغري :” آمل أن يكون سيميوني قد عرض عليه الغداء على الأقل “.
وعن مواجهة ميلان ، اشار اليغري الى ان ليتشستاينر سيكون اساسي في اللقاء ، ساندرو يعاني من اصابة طفيفة ، لكن اعتقد ان الاسبوع المقبل الجميع سيكون جاهز “.
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