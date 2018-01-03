اليغري : لسنا بحاجة الى دوناروما

اكد مدرب نادي ​اليوفنتوس​ الايطالي ​ماسيميليانو أليغري​ أن فريقه لا يحتاج ​جيانلويجي دوناروما​ حارس مرمى في الفترة المقبلة ، والمح الى أن ​تشيزني​ سيكون وريث جيجي بوفون .

وصرح اليغري قائلاً :”تشيزني هو وريث بوفون ، لقد قلت هذا مراراً وأكرر ذلك ، اليوفنتوس تعاقد مع حارس مرمى جيد وسيصبح أساسياً بعد اعتزال بوفون”.

وأضاف :”دوناروما لاعب شاب يجب أن ينمو ، هو يستطيع فعل ذلك في ميلان لأن يوفنتوس لديه خليفة بعد رحيل بوفون عن يوفنتوس في المستقبل ، لم أطلب من النادي أي شيء ، لدي فائض من حيث اللاعبين ولكن الشيء المهم هو الحفاظ على قوتنا بدنياً وفنياً”.