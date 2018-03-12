اليغري : الفوز على اودينيزي كان صعبا

أكد ماسيميليانو ‏​أليغري​ المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي أن فريقه تغلب على منافسه ​أودينيزي​ بصعوبة والآن يجب أن التركيز على لقاء ​أتالانتا​ المؤجل .

ونجحت السيدة العجوز في التغلب على أودينيزي بهدفين نظيفين أحرزهما الأرجنتيني باولو ديبالا ليتصدر اليوفي جدول ترتيب أندية الكالتشيو برصيد 71 نقطة بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 33 في المركز الحادي عشر .

وأوضح أليغري خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة أن فريقه قد عانى في بداية اللقاء وأنه يريد أن يثني على ما قدمه اللاعبين خلال شوطي اللقاء .