اليابان تزيل المراحيض العربية لهذا السبب

وبيّن استطلاع للرأي أجرته شركة “توتو” لصناعة المراحيض أن أكثر من 8 سياح أجانب من أصل 10 يفضلون المراحيض الغربية الطراز، حيث يمكن الجلوس على كراس، وفق أكيهيكو ياماكوشي، المسؤول في هيئة السياحة.

وأضاف ياماكوشي:” نطمح إلى استضافة 40 مليون زائر (سنة 2020 في مقابل 24 مليونا سنة 2016) ونتمنى أن يستمتعوا بإقامتهم في بلدنا”.

وذكر أن بعض السياح لا يعرفون كيف يستخدمون التجهيزات التقليدية، في حين يعتبرها آخرون غير صحية، مشيرا إلى أن هذا التدبير سيعود بالنفع أيضا على الكبار في السن.

المصدر: سكاي نيوز