اليابان تتأهل باللّعب النظيف مع كولومبيا

تمكنّ ​منتخب اليابان​ من العبور إلى الدور الـ16 من بطولة ​كأس العالم 2018​، رغم الخسارة في الجولة الأخيرة أمام ​منتخب بولندا​ بنتيجة هدف مقابل لاشيء ضمن منافسات المجموعة الثامنة.اليابان إستفادت من خسارة السنغال أمام كولومبيا بنتيجة هدفٍ مقابل لاشيء، لتتأهل بأربع نقاط في المركز الثاني، نفس عدد نقاط السنغال.

وجاء تفوق اليابان على السنغال بسبب تلقيها بطاقات صفراء أقل من تلك التي تلقاها لاعبو السنغال ( 4 لليابان و6 للسنغال) علماً أن المنتخبين تعادلا بفارق الأهداف، حيث سجلت اليابان 4 وتلقت 4، والسنغال سجلت 4 وتلقت 4، حتّى أن المواجهة المباشرة بينهما إنتهت بالتعادل 2-2، وبالتالي تم اللجوء لعدد بطاقات الصفراء التي صبّت في صالح الساموراي.