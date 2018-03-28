الهيئة العامة تقرّ الموازنة الخميس بعد رد الحكومة على أسئلة النواب

من المنتظر ان تقر الهيئة العامة لمجلس النواب الخميس موازنة العام 2018. وقد رفع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الجلسة المسائية الى الساعة العاشرة من قبل ظهر غد وستكون للرئيس الحريري كلمة يضمنها رد الحكومة على استفسارات النواب وملاحظاتهم.

وكانت الجلسة المسائية قد شهدت مشادة بين النائبين عقاب صقر ونوار الساحلي على خلفية قول صقر ان صورة لبنان في الخارج مهزوزة بسبب استقواء طرف على مكونات الشعب اللبناني.

وكان بري، نوّه في بداية الجلسة الصباحية، بعمل لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب ابراهيم كنعان الذي تلا بنود توصيات اللجنة ومنها انهاء ملف الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية وتكليف التفتيش المركزي وضع دراسة مفصلة عن برنامج الامم المتحدة الانمائي.

وأول المتحدثين كان الرئيس السنيورة الذي دعا الى ادراك هول المشكلات التي يواجهها لبنان.

من اصل 6 متحدثين 3 منهم نواب كتلة “حزب الله” الذين وزعوا الادوار فيما بينهم. فالنائب حسن فضل الله دعا الشعب الى عدم انتخاب معقبي معاملات ولا خدمات ولا رجال اعمال في حين اثار النائب علي فياض التهرب الضريبي. اما النائب نواف الموسوي فاثار موضوع الصراع مع العدو الاسرائيلي وقدرات الجيش.

النائب انطوان زهرا وصف الوزراء بوزراء البلاط الذين لا يعيرون اهمية لسؤال ولا لمجلس نواب .وهو اذ طرح اسئلة حول ملف الكهرباء والبواخر انتقد سياسة الاستدانة الانتحارية ماليا واقتصاديا.

النائب وائل ابو فاعور وصف تجربة وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد بالفاشلة والبائسة داعيا الى الغاء هذا التكليف او اللجوء الى جهة سياسية اخرى.