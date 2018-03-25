الهومنتمن يسقط الرياضي بسهولة في مزهر

ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لفعاليات ​​​بطولة لبنان لكرة السلة​​ ، نجح ​​فريق هومنتمن من الاقتراب الى حسم الصدارة مجدداً فيهذه المرحلة ليربح افضلية الارض و ذلك عقب حسم قمة الاسبوع بسهولة ، عقب تخطيه ضيفه فريق ​​الرياضي​​ بنتيجة 98 – 69 وبفارق 29 نقطة في المباراة الحماسية الذي اقيمت على ارض ​ملعب مجمع مزهر .

وكان قد انتهى الربعين الاولي بنتيجة 51 – 27 وبفارق 24 نقطة لمصلحة فريق ​الهومنتمن​ بعد ان فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء .

وفي الربع الثالث ، أكمل الهومنتمن السيطرة المطلقة وحافظوا على الفارق رغم محاولات الرياضي التي قلصت الفارق الى 16 نقطة قبل ان يعود اصحاب الارض و يوسعوا الفارق مجدداً ومع بداية الربع الاخير توقفت المباراة لدقائق بعد اشكال سريعا سرعان ما فضه المعنيين لتستكمل المباراة ، حيث ضاعف الهومنتمن الفارق ليحسموا هذه المباراة التي كانت من طرف واحد بنتيجة 98 – 69 وبفارق 29 نقطة ، ليقتربوا من حسم الصدارة و افضلية الارض قبل مبارتين من نهاية هذه المرحلة .