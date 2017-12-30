الهومنتمن يسحق بيبلوس في دوري السلة اللبناني

استعاد الهومنتمن، صدارة الدوري اللبناني لكرة السلة، باكتساحه ضيفه بيبلوس المتعثر، بنتيجة 91-68، في افتتاح المرحلة الـ 13،

وقاد الأمريكي سام يانج، فريقه الهومنتمن، للفوز بتسجيله 30 نقطة، واستحوذ على 4 كرات مرتدة، ومرر 3 كرات حاسمة، وأضاف مكرم بن رمضان، 20 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة.

ورفع الهومنتمن، الذي حقق فوزه الـ 11 هذا الموسم، رصيده إلى 34 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن الشانفيل والرياضي بيروت حامل اللقب، بينما ظل بيبلوس في المركز التاسع برصيد 17 نقطة من 13 مباراة.

ومني بيروت الوافد الجديد، بهزيمته الثالثة على التوالي، بخسارته أمام ضيفه اللويزة، بنتيجة 74-81.

وقاد الأمريكي براندن موبلي، فريقه اللويزة، للفوز بتسجيله 27 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وأضاف مواطنه مارفيل هاريس 17 نقطة، واستحوذ على 4 كرات مرتدة.

وكان باسل بوجي، أفضل لاعبي بيروت، بتسجيله 21 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة.