الهومنتمن يستعيد صدارة دوري السلة

استعاد الهومنتمن صدارة الدوري اللبناني لكرة السلة من الشانفيل بفوزه 86-81 بصعوبة على مضيفه بيروت الوافد الجديد في مباراة مؤجلة اليوم الأربعاء.

وقاد الأمريكي والتر هودج فريقه الهومنتمن للفوز بتسجيله 26 نقطة واستحوذ على خمس كرات مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة.

وأضاف مواطنه سام يونج 23 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة بينما سجل التونسي مكرم بن رمضان 15 نقطة.

وكان باسل بوجي أفضل لاعبي بيروت بتسجيله 22 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة وأضاف زميله الأمريكي كريستوفر كراوفورد 20 نقطة.

ورفع الهومنتمن، الذي حقق فوزه رقم 12، رصيده إلى 37 نقطة من 13 مباراة متقدما بفارق نقطتين عن الشانفيل.

وبقي بيروت، الذي مني بخسارته السابعة، بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة.