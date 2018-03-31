الهومنتمن يحسم الصدارة وبيروت يخطف المركز الثالث

ضمن منافسات الجولة العاشر والاخيرة من المرحلة الثانية لفعاليات ​​​​بطولة لبنان لكرة السلة​​​ ، نجح ​​فريق هومنتمن بحسم الصدارة مجدداً ليربح افضلية الارض و ذلك عقب حسم قمة الاسبوع ، بعد تخطيه ضيفه فريق ​​​الشانفيل​ بنتيجة 93 – 78 وبفارق 15 نقطة في المباراة الحماسية الذي اقيمت على ارض ​ملعب مجمع مزهر امام جمهور كبير تواجد في الملعب قبل ساعات .

وكان قد انتهى الربعين الاولي بنتيجة 47 – 46 وبفارق نقطة لمصلحة فريق ​​الهومنتمن​​ بعد ان تناقل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء .

وفي الربع الثالث ، بسط الهومنتمن السيطرة المطلقة وصنع الفارق رغم محاولات الشانفيل ، و وسعوا الفارق مجدداً مع بداية الربع الاخير ليحسموا هذه المباراة بنتيجة 93 – 78 وبفارق 15 نقطة .

وفي المباراة المصيرية الثانية ، نجح فريق ​الحكمة​ بقلب تأخره في النصف الاول من اللقاء الى انتصار كبير امام ​فريق بيروت​ في المباراة المثيرة التي اقيمت على ارض ​ملعب غزير​ امام ​الجمهور​ الاخضر الكبير ، حيث انهى الحكمة المباراة بفارق 10 نقاط و بنتيجة 85 – 75 امام فريق بيروت الذي حسم المركز الثالث في البطولة