الهومنتمن يحسم الصدارة وبيروت يخطف المركز الثالث

ضمن منافسات الجولة العاشر والاخيرة من المرحلة الثانية لفعاليات بطولة لبنان لكرة السلة ، نجح فريق هومنتمن بحسم الصدارة مجدداً ليربح افضلية الارض و ذلك عقب حسم قمة الاسبوع ، بعد تخطيه ضيفه فريق الشانفيل بنتيجة 93 – 78 وبفارق 15 نقطة في المباراة الحماسية الذي اقيمت على ارض ملعب مجمع مزهر امام جمهور كبير تواجد في الملعب قبل ساعات .
وكان قد انتهى الربعين الاولي بنتيجة 47 – 46 وبفارق نقطة لمصلحة فريق الهومنتمن بعد ان تناقل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء .
وفي الربع الثالث ، بسط الهومنتمن السيطرة المطلقة وصنع الفارق رغم محاولات الشانفيل ، و وسعوا الفارق مجدداً مع بداية الربع الاخير ليحسموا هذه المباراة بنتيجة 93 – 78 وبفارق 15 نقطة .
وفي المباراة المصيرية الثانية ، نجح فريق الحكمة بقلب تأخره في النصف الاول من اللقاء الى انتصار كبير امام فريق بيروت في المباراة المثيرة التي اقيمت على ارض ملعب غزير امام الجمهور الاخضر الكبير ، حيث انهى الحكمة المباراة بفارق 10 نقاط و بنتيجة 85 – 75 امام فريق بيروت الذي حسم المركز الثالث في البطولة
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