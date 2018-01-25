الهومنتمن الى نهائي بطولة دبي الدولية

ضمن منافسات دور نصف النهائي خلال فعاليات ​​​​​​بطولة دبي الدولية​ الودية​​​​ للشركات التجارية​ ، حقق فريق ​​​​​​​الهومنتمن​​​​​​​ ال​​لبنان​ي​ بنتيجة 92 – 90 و بفارق نقطتين امام فريق ​​​جمعية سلا​ المغربي ، ليحجز ​الفريق البرتقالي​ مقعده في النهائي ،​ و ذلك في الدورة التي تقام على الاراضي الاماراتية و ذلك امام جمهور لبناني لا بأس به اتى لمتابعة ​الحكمة​ المدجج بالنجوم الاجانب و اللاعبين اللبنانيين ليصبح فريق الهومنتمن ممثل لبنان الوحيد في النهائي .

فقد بسط ​الفريق التونسي سيطرته النسبية منذ الدقيقة الاولى و صنع الفارق الطفيف مع قرب انتهاء الربعين الاولين ، وفي الربع الثالث ، اكمل رجال الفريق المغربي سيطرتهم و لكن ابناء المدرب ​جو مجاعص​ ظلوا قريبين قبل ان يقتلواً المباراة في الوقت الحاسم ليحققوا الانتصار بنتيجة 92 – 90 و بفارق نقطتين .