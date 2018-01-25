الهومنتمن الى نهائي بطولة دبي الدولية

ضمن منافسات دور نصف النهائي خلال فعاليات بطولة دبي الدولية الودية للشركات التجارية ، حقق فريق الهومنتمن اللبناني بنتيجة 92 – 90 و بفارق نقطتين امام فريق جمعية سلا المغربي ، ليحجز الفريق البرتقالي مقعده في النهائي ، و ذلك في الدورة التي تقام على الاراضي الاماراتية و ذلك امام جمهور لبناني لا بأس به اتى لمتابعة الحكمة المدجج بالنجوم الاجانب و اللاعبين اللبنانيين ليصبح فريق الهومنتمن ممثل لبنان الوحيد في النهائي .
فقد بسط الفريق التونسي سيطرته النسبية منذ الدقيقة الاولى و صنع الفارق الطفيف مع قرب انتهاء الربعين الاولين ، وفي الربع الثالث ، اكمل رجال الفريق المغربي سيطرتهم و لكن ابناء المدرب جو مجاعص ظلوا قريبين قبل ان يقتلواً المباراة في الوقت الحاسم ليحققوا الانتصار بنتيجة 92 – 90 و بفارق نقطتين .
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