الهواتف المناسبة لكبار السن

اعتبر الخبير الألماني نيكولا رويهرشت أنّ اختيار هاتف ذكي سهل الاستخدام لكبار السن ليس مهمة سهلة، عكس الحال عند البحث عن الهاتف الذي يحتوي على أفضل كاميرا أو على البطارية الأطول عمراً.

وأوضح الباحث في “اتحاد منظمات كبار السن” أنّ مجموعات كبار السن غير متجانسة تماماً “ولذلك تتباين احتياجاتهم ومتطلباتهم بالنسبة للهواتف المحمولة او الهواتف الذكية”.

ويواجه كبار السن صعوبة في اللمس أو الرؤية أو السمع إلى جانب صعوبة فهم كيفية عمل العديد من الهواتف الذكية على سبيل المثال.

وينصح رويهرشت شراء الهواتف ذات الأزرار الكبيرة أو ذات الشاشة الأكبر لكبار السن، كما يوجد أيضا هاتف ذو 5 أزرار وهو ما يلبي احتياجات كبار السن، مضيفاً أنه كلما كان تصميم الهاتف بسيطاً وبدون الكثير من الإضافات، كان أفضل لكبار السن.

ومن جانبه، اعتبر خبير تقييم السلع الاستهلاكية دريك لورنتس ويضيف لورنتس أن هناك فرصة لتحسين الهواتف عندما يتعلق الأمر بقائمة التصفح والاستخدام.