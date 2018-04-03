الهند تسابق لانقاذ قمرها الصناعي

تسعى منظمة أبحاث الفضاء الهندية إلى إعادة الاتصال بأقوى أقمارها الصناعية للاتصالات، الذي فقد الاتصال به مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت الهند أطلقت قمرها الصناعي، يوم الخميس الماضي، عبر مركبة إطلاق محلية الصنع.

ويعتبر القمر الصناعي “جي سات- 6 إيه” قمر متقدم ومتحرك ومزود بهوائي عرضه ستة أمتار، وهو أقوى قمر صناعي تستخدمه منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وبمجرد تحديد مكان القمر، ستتمكن المنظمة من التحكم فيه ووضعه في مداره النهائي.

وقال مسؤول بالمنظمة إنّه إذا لم يحدث ذلك فسيسقط القمر ويحترق، مثلما حدث مع غيره.