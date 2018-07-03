الهند.. المدارس الحكومية في نيودلهي تبدأ بتدريس «السعادة»

يتلقى الطلاب في المدارس الحكومية في نيودلهي دروسا بشأن سبل تحقيق السعادة، وذلك بعد إطلاق «منهج السعادة» الذي وضعه الزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما أمس الاثنين.

وتشمل المبادرة الجديدة، التي تركز على «التعليم الشامل» مليون طالب من التعليم قبل الحضانة إلى المراهقين في ألف مدرسة. ونقل منظمو المبادرة في نيودلهي عن الدالاي لاما القول إن الهند لديها القدرة على الجمع بين التعليم الحديث والمعرفة الهندية القديمة لإقامة عالم تكون شعوبه سعيدة وطيبة القلب، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وغرد الدالاي لاما، الذي يعيش في المنفى في الهند، قائلا إنه بالتعليم المناسب يمكن للمرء تعلم كيفية التعامل مع الغضب والكراهية والقلق والخوف.

وقال رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، إن هذه الخطوة سوف تساعد على تحويل التعليم الهندي القائم على نظام الاستظهار لجعل الطلاب سعداء ومبدعين مما يمكنهم فيما بعد من مواجهة الشرور مثل الفساد والإرهاب.

وقال نائب رئيس الوزراء مانيش سيسوديا إن المنهج يركز على الممارسات الذهنية اليومية، أو التأمل والتعليمات الأخلاقية والتدريبات والأنشطة العقلية بهدف تعليم الطلاب كيف يصبحون أفراداً صالحين».

ويشار إلى أن دلهي ليست أول مكان في الهند يهتم بجهود نشر السعادة بين المواطنين. ففي عام 2016، دشنت حكومة ولاية مادهيا براديش بوسط الهند «إدارة السعادة» من أجل العمل على نشر السعادة في حياة المواطنين المحليين.