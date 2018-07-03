الهند.. أمطار غزيرة تثير حالة من الفوضى في مومباي

تسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل رحلات الطيران من وإلى مومباي، المركز المالي بالهند، وانهار جزء من جسر للمشاة مما أدى إلى وقف حركة قطارات.

وأعلنت المدارس والكليات في مختلف أرجاء المدينة أن اليوم عطلة لكن المكاتب الحكومية والبورصة والبنوك ظلت تعمل بشكل طبيعي.

وأعلنت شركة جت إيروايز الهندية للطيران إلغاء غرامات تعديل مواعيد الطيران واسترداد قيمة التذاكر للركاب المغادرين من مومباي.

وتسببت الأمطار في انهيار جزء من جسر للمشاة في ضاحية أنديري بغرب مومباي مما عطل حركة واحد من ثلاثة خطوط قطارات إلى المدينة.

وقال مسؤول بارز من إدارة الإطفاء إن خمسة أشخاص أصيبوا منهم اثنان في حالة خطيرة.