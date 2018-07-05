الهزة الارضية تشعل موجة من السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي

قرابة الساعة العاشرة مساء الأربعاء، شعر سكان مناطق الجنوب والبقاع وجبل لبنان وبعض احياء بيروت بهزة ارضية لبضع ثوان من دون الابلاغ عن اي اصابات او اضرار.

وفي معلومات لتلفزيون “المستقبل” فإنّ هذه الهزة ناجمة عن ترددات لهزة ضربت في بحيرة طبريا في الاراضي المحتلة صباح اليوم نفسه، وقد بلغت قوتها اربع درجات فاصل ثلاثة على مقياس ريختر.

هذه الهزة اثارت حالا من الهلع، وتساؤلات حول إمكانية أن تتكرر وأن تكون أقوى.

الهلع والخوف كالعادة تحولا إلى سخرية على وسائل التواصل الإجتماعي، فضجت التغريدات الطريفة، حيث استنكرت إحداهن بالقول: “شو هالدولة الزفت؟ كل لبنان حس بهزة أرضية الا بالبقاع. شو مش من حق البقاع يحس بهزة؟ وبيحكولك عن الإنماء المتوازن!”

ومازحت أخرى بالقول: “من ورا هضامة اللبنانيين بظن هيدي اخر هزة بتجي علبنان”.

وتغريدات عدة ربطت الهزة الأرضية بالوضع الحكومي، وذهبت إلى حد ربطها بالمونديال، فوصلت إحداهن إلى نتيجة أن ما حصل: “لا هزة ولا غيرو كل القصة نيمار وقع بس”.

وبعيدا عن الفكاهة، تحدث مركز بحنس​ لرصد الهزات والزلازل عن حدوث أزمة زلزالية بدأت في بحيرة طبريا بفلسطين، وهي لا تزال مستمرة حتى الساعة، إذ تقع الهزات بشكل متتالٍ، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يشعر سكان لبنان بارتدادات هزة أخرى لأنّ الهزات لا تزال متواصلة.

وعليه، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات عن سلسلة إرشادات يجب التقيد بها، مؤكدة أن جميع عناصر الدفاع المدني هم في حالة تأهب تام.

ومن ابرز الارشادات، دعوة المواطنين الى مراقبة أغراض البيت أو المكتب، وتثبيت كل ما يمكن أن يقع، وتصليح التشققات في المباني والأسلاك الكهربائية.

ومن بعدها تحديد أماكن آمنة في الداخل، أي تحت الطاولات القوية الصنع أو بجانب حائط داخلي، أي زاوية، وبعيدا عن الزجاج والمرايا وكل ما يمكن أن يتحطم.

تحديد أماكن آمنة في الخارج، أي بعيدا من الأبنية والأشجار وأعمدة الهاتف والكهرباء، وعدم التوجه إلى المناطق الساحلية خوفا من حدوث تسونامي. بل التوجه إلى مناطق مرتفعة، والبقاء بعيدا عن الأنهر والجداول التي تؤدي إلى البحر.

وأثناء حصول الهزة يجب قطع كل مصادر الطاقة إذا أمكن.