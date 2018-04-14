الهجوم الثلاثي على سوريا حول مراكز انتاج الكيماوي إلى أنقاض

بعد ايام من التمهيد للرد العسكري على هجوم دوما الكيميائي، شنت الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا، غارات على مراكز وقواعد تابعة للنظام السوري. و نفى البنتاغون مزاعم النظام باسقاط عدد من الصواريخ الاميركية مؤكدا ان الدفاعات الجوية للنظام لم تكن فعالة.

أهداف مرتبطة بإنتاج وتخزين واستخدام السلاح الكيميائي دكتها القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية في سوريا.

وأعلن البنتاغون أنّ الهدف الأول كان مركزا علميا في منطقة دمشق، يعتبر مؤسسة أبحاث لتطوير واختبار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وتم استهداف مخزن للسلاح الكيميائي غرب حمص، هو المكان الأساسي لإنتاج غاز السارين، أما الهدف الثالث فكان منشأة تضم السلاح الكيميائي.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن أربع طائرات قصفت منشأة عسكرية غرب حمص بعيدة عن أي تجمعات معروفة للمدنيين.

بدورها أوضحت باريس أنّ الضربات طالت المركز الرئيسي للأبحاث الكيماوية وموقعي إنتاج داخل سوريا، ونفت وجود أي نية لشن مزيد من الضربات في هذه المرحلة لكن على حكومة النظام السوري أن تدرك إنها لو تجاوزت “الخطوط الحمر مرة أخرى ستكون هناك ضربات جديدة.

وكشفت مواقع موالية للنظام أن الهجوم استهدف مركز البحوث في برزة ومطار المزة واللواء 41 قوات خاصة، فيما أعلن تلفزيون النظام أن الدفاعات الجوية اسقطت ثلاثة عشر صاروخا، قبل وصولها لأهدف عسكرية فى العاصمة دمشق.

وبدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الغربية لم تستهدف مواقع قريبة من القاعدتين الجوية والبحرية الروسيتين في سوريا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية محدودة ضد أهداف للنظام، بسبب فشل روسيا في القضاء على الأسلحة الكيميائية السورية كما وعدت في العام ألفين وثلاثة عشر.

أما رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي فأصدرت تفويضا للقوات البريطانية بشن ضربات صاروخية دقيقة على سوريا للحد من قدرات أسلحتها الكيماوية، وأوضحت أن هناك مؤشرات على أن النظام السوري يملك مخزونات من الأسلحة الكيماوية ويواصل صنع هذه الأسلحة، محملة النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيماوي في دوما السبت الماضي.

كما أمر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتدخل الجيش الفرنسي في سوريا لاستهدف الترسانة الكيميائية السرية للنظام السوري، مذكّراً بأن الخط الأحمر الذي حددته بلاده في أيار الماضي تم تجاوزه.