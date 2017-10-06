النيجر اعلن مقتل 4 من جنوده بمكمن استهدف دورية نيجرية اميركية

اعلنت الحكومة النيجرية مساء امس ان “اربعة جنود نيجريين لقوا مصرعهم واصيب ثمانية آخرون الاربعاء في مكمن نصبه مقاتلون لدورية اميركية نيجرية مشتركة بجنوب غرب النيجر، قرب الحدود مع مالي”.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان تلاه المتحدث باسمها عبر التلفزيون الرسمي: “إن دورية مشتركة لقوات الدفاع والامن النيجرية والشركاء الاميركيين تعمل في منطقة الحدود بين النيجر ومالي قد تعرضت لمكمن”.

واضاف :”ان هناك اربعة قتلى وثمانية جرحى بصفوف القوات النيجرية بالاضافة الى ثلاثة قتلى وجريحين بصفوف القوات الاميركية”.

وقع الهجوم على بعد 200 كلم تقريبا شمال نيامي في جنوب غرب النيجر، بحسب بيان للقيادة الاميركية النيجرية من مقرها في شتوتغارت بألمانيا.

وقال البيان :”إن الهجوم وقع على الحدود مع مالي حيث تنشط الجماعات المتطرفة.

ومقتل الجنود الاميركيين الثلاثة، وهم من القوات الخاصة، يكشف للمرة الاولى عن وجود قوات مسلحة اميركية في هذه المنطقة التي تشهد العديد من الهجمات “.