النيابة العامة العسكرية باشرت تحقيقاتها بحادثة تهديد ضابط في قصقص

باشرت النيابة العامة العسكرية منذ مساء امس تحقيقاتها بحادثة التهديد التي تعرّض اليها احد الضباط في منطقة قصقص، وقد تولّت فصيلة طريق الجديدة الاستماع الى افادات الضابط وعناصر الدورية وتم تركهم احراراً، كما تم التحقيق مع الشخص الذي ادعى الضابط انه قام بتهديده.

وقد اشار مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني الحجار بتوقيف الشخص المعني رهن التحقيق و اجراء مقابلة بينه وبين الضابط المسؤول عن الدورية، والاجواء في منطقة قصقص وطريق الجديدة تؤكد على احترام عمل جميع الاجهزة الامنية عامة وبشكل خاص ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي، وأن كرامتهم هي من كرامة اهل المنطقة.