النوم بانتظام... شرط أساسي لخسارة الوزن

يحاول الكثيرون على مدار السنة التخلص من الدهون الزائدة، إما بطرق تقليدية أو عبر اللجوء إلى أساليب مبتكرة وحديثة. ولكن، لم يتخيل أحد يوماً أن النوم قد يكون أحد المفاتيح الأساسية لخسارة الوزن. فلكل محبي النوم، هذه الدراسة موجهة لكم.

كشفت دراسة حديثة أن خسارة الوزن مرتبطة مباشرة بساعات النوم، فالأشخاص الذين لا ينامون بانتظام تصعب عليهم عملية حرق الدهون.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون كثيراً يحرقون الدهون بشكل أسرع.

وركز البحث على 15 شخصاً ممن يعانون من وزن زائد. وقام الأطباء بتطبيق نظام غذائي بسعرات حرارية أقل عليهم مع تنظيم أوقات نومهم. بينما طُلب من 21 آخرين خفض كمية السعرات الحرارية، والنوم لعدد ساعات أقل.

وراقب الباحثون هؤلاء الأشخاص لمدة 8 أسابيع، وتوصلوا بعدها إلى أن الـ15 مشاركاً خسروا تقريباً أكثر من 3.2 كيلوغرام من الوزن لكل واحد منهم، بينما الـ21 الآخرون، خسروا نسبة دهون أقل ولوحظ ازدياد نسبة الأنسجة الرخوة في أجزاء من أجسامهم.

وأكدت الباحثة بمجال النوم في كلية فينبرغ للطب بمدينة شيكاغو الأميركية، كريستن كنوتسن، أن عملية التخلص من الدهون الزائدة داخل الجسم تحتاج من الشخص النوم لساعات كافية، أي ما لا ينقص عن 8 ساعات يومياً.

كما أشارت إلى أن نقص النوم يبطئ الدورة الدموية في الجسم، ما يؤدي بدوره إلى إبطاء عملية حرق الدهون.

المصدر: الشرق الأوسط