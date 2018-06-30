النفايات تعود للتكدس في صيدا

عادت النفايات الى شوارع مدينة صيدا حيث لم يتم رفعها من الحاويات المخصصة لها، فأصبحت منشرة في احياء المدينة وعلى الارصفة.

اما السبب فليس مرتبطا بعدم توفر معمل للمعالجة، فالمعمل موجود ولكنه اقفل بقرار من ادارته، وذلك احتجاجا على اقتحامه من قبل النائب اسامة سعد ومناصري “التنظيم الشعبي الناصري” والاعتداء على العمال فيه، ما ادى الى وقوع اصابات.

وأسف رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لما آلت إليه الأمور من اشكال وتضارب، مشيرا إلى أنّها ليست المرة الاولى.

واقفلت بلدية صيدا بركة الحاجز البحري المحاذية للمعمل والتي كانت تستخدم كمنطقة ردم وذلك منعا لإدخال وطمر اية نفايات داخلها حتى اشعار آخر.

وأمام هذه الازمة، التي تفاقمت، تعلو صرخة أهالي المدينة لرفع النفايات من الاحياء قبل أن تصبح مدينة صيدا والزهراني وجزين غارقة فيها.