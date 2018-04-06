بعد تعليق اتفاق الاجلاء في دوما.. النظام يُغِير و”جيش الاسلام” يرد

بعد تعثر تطبيق اتفاق إجلاء المقاتلين من مدينة دوما بالغوطة الشرقية، قُتل 35 مدنيا في غارات شنها النظام السوري على المدينة وهي الاولى منذ أكثر من أسبوع.

وعادت طائرات النظام، الجمعة، الى القصف أحياء دوما. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إنه “تم استهداف دوما بعشرات الغارات الجوية على أحياء سكنية”، مشيرا الى أنه من بين القتلى خمسة أطفال على الأقل. وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال مصدر طبي في دوما إن “الضحايا يصلون الى المشفى أشلاء ولا نستطيع التعريف عنهم”.

في المقابل، أفاد المسؤول السياسي في فصيل “جيش الإسلام” محمد علوش أن قوات الفيصل بدأت بالرد على غارات النظام على دوما.

وفي حين تحدث إعلام النظام السوري عن أن قواته دخلت مزارع دوما بالغوطة، نفى “جيش الإسلام” هذا الأمر.

وبعد تجميد اتفاق الاجلاء الخميس، لاح في الافق اتفاق جديد في دوما الخاضعة الخاضعة لسيطرة “جيش الاسلام”. وقال المرصد، الجمعة، إنه “تمّ تعليق الاتفاق القديم، وهناك مباحثات بين الروس وجيش الإسلام من أجل التوصل إلى تسوية جديدة في دوما”. وأضاف “تبيّن أنه من أصل العشرة آلاف مقاتل لدى جيش الإسلام، أكثر من 4 آلاف يرفضون الخروج بتاتا”.

وبموجب اتفاق الاجلاء القديم، خرج حوالي أربعة آلاف شخص هم مقاتلون وأفراد عائلاتهم وتوجهوا الى ريف حلب في شمال البلاد.

وبعد هجوم عنيف قتل خلاله أكثر من 1600 مدني، استعاد النظام السوري، خلال الاسابيع الماضية، السيطرة على كامل الغوطة الشرقية، باستثناء مدينة دوما الذي يسيطر عليها “جيش الاسلام”.