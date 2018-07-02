النظام يقضُم درعا تدريجيا.. وبولتون: الإطاحة بالأسد ليست قضية استراتيجية لنا

منذ أكثر من 11 يوماً ومناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري، تعيش تحت وطأة هجوم خطط له النظام السوري، واستخدم فيه أسلحة ثقيلة لا تميز بين أهداف مدنية وأخرى عسكرية.

وتصدت فصائل الجيش السوري الحر لهجوم واسع لقوات النظام وميليشيات إيران على محور الطيرة بريف درعا الغربي، وتمكنت من تكبيده خسائر عسكرية وبشرية.

يأتي ذلك، بعد إعلان المعارضة السورية النفير العام، إثر فشل المفاوضات مع الجانب الروسي.

وأشارت خلية الأزمة إلى أنها انسحبت من المفاوضات، بسبب الشروط التي قدمتها روسيا، واصفةً إياها بالمذلة والتي لا تختلف عن الاستسلام، موجهة اتهامات لبعض أفراد الوفد العسكري بأنهم رجحوا مصلحتهم الخاصة، في سبيل تحقيق مكاسب خلال المفاوضات.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل المعارضة في درعا منقسمة على بعضها، إذ وافقت فصائل على المقترحات الروسية، فيما رفضت فصائل أخرى.

ومع تكثيف قوات الأسد قصفها على المناطق السكنية، تتواصل عمليات النزوح، حيث ارتفع عدد النازحين، إلى 270 ألف شخص.

أما الأردن التي تخشى موجات النزوح نحو حدودها، فأعلنت أن وزير خارجيتها أيمن الصفدي سيعقد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو من أجل بحث وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا، وتخفيف وطأة الوضع الإنساني هناك.

وفي المواقف الدولية بشأن الأزمة السورية، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالاً حول الموقف الأميركي، غذ نقلت كلام مستشار الأمن القومي، جون بولتون، الذي أكد أن الإطاحة بنظام الأسد ليست قضية استراتيجية بالنسبة لواشنطن، موضحاً أن الأولوية لأميركا هي طرد الميليشيات الإيرانية من الأراضي السورية وذلك بالتنسيق مع الروس.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يستعد لطلب مساعدة موسكو في تقليص الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وذلك خلال لقاء في هلسنكي سيجمعه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 16 تموز.

ووفقاً لبولتون، فإن مسألة الوجود الإيراني في سوريا ستكون في مقدمة المواضيع التي سيناقشها الطرفان بشكل مطول.