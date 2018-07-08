النظام يعزز وجوده على الحدود مع الأردن.. ومفاوضات درعا تتواصل

تواصلت الاتصالات بين الروس والفصائل السورية المعارضة، لإنهاء القتال في محافظة درعا جنوب سوريا.

ونقل الطرفان مقر الاجتماع إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، الذي بات تحت سيطرة قوات النظام وليس مدينة بصرى الشام إحدى أكبر مدن درعا.

وعرقلت مفاوضات قضايا مفاجئة، أبرزها كيفية خروج المقاتلين الرافضين للاتفاق من درعا إلى الشمال السوري حيث يرفضون المغادرة في الحافلات الخضراء التي غالبا ما يستخدمها النظام في عمليات الإجلاء من المدن الخاضعة لاتفاقيات التهدئة.

وفي تلك الأثناء، واصلت قوات النظام إرسال تعزيزات عسكرية إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

م جهة اخرى، أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية” بأن 11 فصيلا من المعارضة السورية في درعا أعلنوا توحدهم تحت مسمى “جيش الجنوب”.

وجاء في بيان مشترك للفصائل إعلان “النفير العام ورص الصفوف”، مؤكدين استمرار المعارضة في القتال.

وكان قد أعلن متحدث باسم المعارضة السورية، الجمعة، التوصل إلى اتفاق أولي مع روسيا حول محافظة درعا جنوب البلاد، يتضمن بدء تسليم السلاح على مراحل، ونشر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود مع الأردن.