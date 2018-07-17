النظام يستمر بإرتكاب المجازر جنوب سوريا

ارتكبت طائرات نظام السوري مجازر في مناطق متفرقة من الجنوب السوري، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأفاد مصدر أمني بأن طائرات حربية تابعة للنظام استهدفت مدرسة تأوي نازحين، في قرية عين التينة، ما أدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل.

كما أغارت الطائرات الحربية على بلدة العالية القريبة من مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي الغربي،

هرباً من القصف العشوائي، توجّه عشرات المدنيين من مخيمات للاجئين السوريين في هضبة الجولان، ، صوب السياج الحدودي الإسرائيلي وتوقفوا على بعد 200 متر منه.

ونزح آلاف المدنيين من مدن وبلدات القنيطرة الشمالية باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي في ظل أوضاع إنسانية صعبة مع عدم توفر منازل ومراكز إيواء للنازحين ونقص بالأدوية.

وتواصل قوات النظام السوري وميليشياتها، التقدم باتجاه الشريط الحدودي مع الجولان بعد السيطرة على مدينة الحارة وعدة قرى محيطة.

وتسيطر قوات النظام السوري وميليشياته على كامل محافظة درعا ما عدا مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد ومحيطها الخاضعة للمعارضة السورية بالإضافة لحوض اليرموك الخاضع لسيطرة تنظيم داعش.

وفي وقت سابق، دخلت حافلات عدة إلى حي درعا البلد، جنوبي سوريا، تمهيدا لنقل المقاتلين الرافضين للتسوية، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين النظام والفصائل المعارضة.