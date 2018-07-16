النظام النباتي.. “المعيار الذهبي” لخفض الكوليسترول

تعتبر المستويات المرتفعة للكوليسترول سبباً مؤثراً في الإصابة بالكثير من الأمراض، مثل ألزهايمر و السرطان و الخرف و أمراض القلب. إلا أن هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن تناولها لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وفقاً لما نشره موقع “Care2”.

ويعدّ النظام الغذائي النباتي المعيار الذهبي لخفض مستويات الكوليسترول. ويدل بحث جديد، تم نشره في الدورية الطبية Progress in Cardiovascular Disease، أن الحمية القائمة على أساس نباتي أو تحديداً نظام الحمية المعروف باسم Portfolio Diet هو الأفضل. ويتضمن هذا النظام الغذائي قائمة من الأطعمة التي أثبت البحث العلمي أنها تقلل من مستويات الكوليسترول في الجسم، وعلى رأسها:

-البروتينات النباتية مثل الفاصوليا والعدس.

-الفواكه مثل التفاح والبرتقال والتوت.

– الحبوب مثل الشوفان والشعير.

-المكسرات والنباتات التي تحتوي على الألياف والأغذية النباتية التي تحتوي على سترويدات.

فوائد متعددة

يخفض نظام الحمية الغذائي Portfolio Diet نسبة الكوليسترول بنسبة 17%، كما يؤدي إلى تحسين علامات أخرى مثل بروتين C-reactive، والدهون الثلاثية، فضلًا عن انخفاض ضغط الدم. وكلها عوامل مفيدة لعلاج أمراض القلب وغيرها من الحالات الصحية المزمنة.

ويشمل النظام الغذائي مجموعة من الأطعمة اليومية، بما في ذلك 42 غراماً من المكسرات، و20 غراماً من الألياف القابلة للذوبان، و50 غراماً من البروتينات النباتية.

فوائد المكسرات للقلب

عند تناول المكسرات لتحسين صحة القلب، يجب أن يتم اختيار المكسرات النيئة غير المملحة، بما في ذلك أياً: اللوز والجوز والكاشو والبندق والصنوبر.

أنواع الألياف

وفيما يتعلق بالألياف، هناك نوعان:

– القابلة للذوبان (نوع من الهلام)، يساعد الحصول على قدر كاف من الألياف القابلة للذوبان على تقليل الكوليسترول المرتفع ويحسن صحة القلب.

– غير القابلة للذوبان (النخالة)، وهو النوع الذي يساعد في الحفاظ على حركة الأغذية عبر الجهاز الهضمي.

وتشمل قائمة الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان: الفاصوليا السوداء وحبوب الزبدة والأفوكادو والتين والشوفان والجزر واللفت والقرنبيط.

ستيرول النبات

إن ستيرول النبات هو نوع من الكوليسترول، الذي يوجد في الفواكه والخضراوات والمكسرات والفول والحبوب. ومن المفارقات المدهشة، أنه كلما تم تناول المزيد من الأطعمة الغنية بستيرول النبات، كلما ساعد ذلك على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

هناك العديد من الأطعمة الغنية بستيرول النبات وهذا أفضلها:

– مكسرات الفستق: يحتوي 1/2 كوب من الفستق غير المقشور وغير المملح على 135 مليغراماً من الستيرول النباتي.

– زيت السمسم: تحتوي ملعقة طعام واحدة على 118 مليغراماً من سترول النبات

– بذور السمسم: ملعقة طعام واحدة تحتوي على 64 مليغراماً.

– زيت الزيتون: تحتوي ملعقة طعام واحدة على 30 مليغراماً

– زبدة اللوز: ملعقة طعام واحدة تحتوي على 22 مليغراماً.

– حساء زعتر: ملعقة كبيرة تحتوي على 12.5 مليغرامات.

البروتين النباتي

يسود اعتقاد لدى الكثيرين بأن اللحوم فقط هي مصدر البروتين، إلا أن الصحيح هو أن الخضراوات والمكسرات والبقوليات والبذور تحتوي عليه أيضاً.

ومن أفضل المصادر النباتية للبروتين هي: الأفوكادو وجوز الهند والبقوليات والمكسرات والكينوا والحبوب الكاملة والألبان البديلة، مثل حليب اللوز وحليب جوز الهند.

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