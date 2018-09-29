النظام السوري يعلن فتح معبر نصيب.. والأردن ينفي

تضاربت المعلومات حول إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، إذ أكدت النظام السوري، اليوم السبت، إعادة فتح المعبر فيما نفى الأردن الأمر.

وقال بيان لوزارة النقل السورية إن النظام أعاد فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن “بشكل فعلي” اليوم السبت.

الأردن ينفي

في المقابل، نفت وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات إعادة فتح المنفذ البري، وأوضحت أنه لا يزال مغلقا ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين.

وأضافت أن الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، وأوضحت أن اللجان الفنية المعنية اجتمعت لأجل هذه الغاية.

وأشارت إلى أن الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة، مؤكدة أن إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود.

وسيطرت قوات النظام السوري على المعبر في تموز الماضي بعد أن توصل مسلحون إلى اتفاق مع وسطاء روس لإنهاء العنف في محافظة درعا الجنوبية، وتسليم المعبر.