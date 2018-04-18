النظام السوري يعرقل دخول المفتشين الى دوما وسياسة التهجير الروسية تصل الى القلمون

يبدو أن قوات الأسد وروسيا تحاول بكل السبل تأخير دخول بعثة التفتيش في الكيماوي حتى تتمكن من العبث في الأدلة التي تجرم نظام الاسد بإستخدامه، فقد تعرّض الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة لإطلاق نار في مدينة دوما، أثناء وجوده في الغوطة الشرقية لاستطلاع الوضع الأمني قبل دخول خبراء التفتيش.

ونقل المندوب البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيتر ويلسون عن مدير عام المنظمة أنه “من غير الواضح متى ستتمكن بعثة تقصي الحقائق من دخول مدينة دوما في الغوطة الشرقية بسلام”.

وأضاف ويلسون، اليوم الاربعاء، أن مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو قال إن سفر فريق المفتشين تأجل بعد أن اضطر الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة الذي كان يقوم بمهمة استطلاعية قبل وصول المفتشين إلى الانسحاب من دوما في أعقاب تعرضه لإطلاق نار.

وكانت الأمم المتحدة اجلت إرسال مفتشي الأسلحة الكيماوية إلى دوما، الأربعاء، بعد إطلاق نيران في موقع الهجوم في دوما.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر من الأمم المتحدة في سوريا لوكالة “رويترز” أنه من غير المرجح أن يدخل مفتشو حظر الكيماوي دوما اليوم الأربعاء.

وكان مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أعلن أن محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيزورون دوما اليوم الاربعاء، مشيراً إلى أن فريقاً أمنياً من الأمم المتحدة زار دوما أمس الثلاثاء.

في غضون ذلك، أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن قلقهما إزاء تأخر دخول المحققين الدوليين إلى دوما متهمتين النظام وروسيا بالعبث بالأدلة. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، أن لديها معلومات عن استخدام النظام غازي الكلور والسارين في الهجوم الكيماوي على دوما.

ويدخل مفتشو المنظمة إلى دوما للتحقيق في الهجوم الكيماوي الذي وقع في 7 نيسان الفائت.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اطلقت صواريخ على ثلاثة أهداف في سوريا، يوم السبت، لمعاقبة نظام الأسد على هجوم دوما.