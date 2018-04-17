النظام السوري يتراجع عن أنباء هجوم “الشعيرات” بعد استنفاره

بعد استنفار اعلام النظام السوري لتصدي الدفاعات الجوية لصواريخ “معادية” فوق حمص ودمشق، معلناً أنه تم التصدي لـ 6 صواريخ فوق مطار الشعيرات و3 فوق الضمير، نفى قائد موال للنظام الأمر.

وقال القائد في تحالف موالي للنظام لوكالة “رويترز” إن إنذاراً خاطئاً أدى إلى إطلاق صواريخ الدفاع الجوي خلال الليل وإن أي هجوم صاروخي لم يقع.

وكان التلفزيون السوري قد ذكر خلال الليل أن دفاعات مضادة للصواريخ أسقطت صواريخ أطلقت على قاعدة جوية في منطقة حمص.

من جهته، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن شهود العيان سمعوا أصوات انفجارات في منطقتين بريف حمص الشرقي وريف القلمون الشرقي من جراء تصدي مضادات أرضية سورية لصواريخ أطلقت على مطاري “الشعيرات” و”الضمير”.

وهاجمت إسرائيل مواقع للجيش السوري كثيرا خلال الصراع كما ضربت قوافل وقواعد لفصائل مسلحة تدعمها إيران وتقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

وكانت قاعدة الشعيرات الجوية هدفا لهجوم أميركي بصواريخ كروز في العام الماضي ردا على هجوم كيماوي قتل ما لا يقل عن 70 شخصا بينهم أطفال في بلدة خان شيخون الخاضعة للمعارضة المسلحة.

ونفذت ضربات جوية، في الساعات الأولى من الاثنين الماضي، واتهمت سوريا في البداية الغرب بالوقوف وراء القصف، بعد تهديد كل من الولايات المتحدة وفرنسا بالرد على الهجوم الكيماوي، بيد أنهما نفيا قصف القاعدة.