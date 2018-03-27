النجمة مع الإخاء والعهد يلتقي الأنصار في توقيت واحد

قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم إقامة مباراة النجمة مع الإخاء الأهلي عالية، والعهد مع الصفاء، في الرابعة عصر يوم 1 أبريل/نيسان المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

وجاء هذا القرار نظرا لحساسية المباراتين، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم فتح المجال أمام أي فريق للتهاون أو التلاعب بالنتائج.

ويتصدر العهد الدوري برصيد 45 نقطة بفارق أربع نقاط عن النجمة، وفوزه على الأنصار سيمنحه اللقب من دون النظر إلى نتيجة المباراة الثانية بين النجمة والإخاء، أو انتظار الجولة الأخيرة للدوري.

وإذا خسر النجمة أمام الإخاء، فإن اللقب سيذهب إلى العهد دون اعتبار لأي نتيجة يحققها الأخير على حساب الأنصار.

وأفاد مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة التنفيذية اتخذت تدابير مشددة من أجل إخراج المباراتين بالشكل الملائم.