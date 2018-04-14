النبي شيت يضمن البقاء والشباب يودع دوري الاضواء

ضمن فعاليات الجولة الـ 22 والأخيرة من بطولة ​الدوري اللبناني لكرة القدم​، حقق نادي ​النبي شيت​ فوزاً كبيراً على حساب نادي ​الاصلاح البرج الشمالي​ برباعية دون رد، في مباراة تسيدها الفريق البقاعي منذ البداية.

وكان الشوط الاول من المباراة قد انتهى بتقدم النبي شيت بهدف نظيف، قبل ان ينفجر الاداء الهجومي في الشوط الثاني من خلال تسجيل ثلاثة اهداف كانت كافية لحسم مصير المباراة.

وفي مباراة اخرى حقق نادي ​طرابلس​ فوز مثير جداً على حساب نادي ​الشباب العربي​ بنتيجة اربعة اهداف مقابل ثلاثة.

وكان الشوط الاول قد انتهى لمصلحة النادي الطرابلسي بهدفين نظيفين، لكن الزوار حاولوا العودة بالنتيجة وتمكنوا من ادراك التعادل والعودة من بعيد، الا انهم تلقوا هدف في الثواني الاخيرة ليتأكد هبوطهم الى دوري الدرجة الثانية رفقة فريق الاصلاح البرج الشمالي، ويبقى نادي النبي شيت لموسم اضافي في دوري الاضواء.