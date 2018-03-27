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الناتو يعلن طرد سبعة دبلوماسيين روس ويرفض طلب اعتماد 3 آخرين
الناتو يعلن طرد سبعة دبلوماسيين روس ويرفض طلب اعتماد 3 آخرين
فى:
27 مارس 2018, 16:49
فى:
أخر الأخبار
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الناتو يعلن طرد سبعة دبلوماسيين روس ويرفض طلب اعتماد 3 آخرين
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