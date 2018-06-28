النائب وائل ابو فاعور ينفي وجود اي عقد درزية في عملية تشكيل الحكومة

تشكيل الحكومة و صلاحيات رئيس مجلس الوزراء شكلت محور لقاءات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع زواه في دار الفتوى.

النائب وائل ابو فاعور نفى وجود اي عقد درزية في عملية تشكيل الحكومة ، مشيرا الى ان هناك محاولات للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية

من جهته رفض وفد من هيئة العلماء المسلمين التعرض لصلاحيات رئاسة مجلس الوزراء داعيا للاسراع في تشكيل الحكومة

مفتي الجمهورية التقى ايضا رئيس غرفة الصناعة والتجارة محمد شقير محمد شقير الذي وضعه في أجواء الأمور الاقتصادية والمعيشية