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رد الدفوع الشكلية في قضية مارسيل غانم وارجاء الجلسة الى 16 الجاري
لقاء موسع في بلدية الحدث جمع نوابا من حزب الله وأمل والتيار الوطني.. وتأكيد على سحق الفتنة
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النائب علي بزي: أولويتنا هي تدعيم الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها البلد والتي تأتي في طليعتها الأطماع الاسرائيلية
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النائب علي بزي: أولويتنا هي تدعيم الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها البلد والتي تأتي في طليعتها الأطماع الاسرائيلية
النائب علي بزي: أولويتنا هي تدعيم الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها البلد والتي تأتي في طليعتها الأطماع الاسرائيلية
فى:
2 فبراير 2018, 11:37
فى:
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