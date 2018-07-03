النائب عثمان علم الدين يؤكد دعمه للرئيس المكلف سعد الحريري

أكد النائب عثمان علم الدين دعمه للرئيس المكلف سعد الحريري في الجهود الرامية الى الإسراع في تشكيل الحكومة. كلام علم الدين جاء خلال زيارته لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف في دار الفتوى.

كما تداول علم الدين مع المفتي دريان بمشروع قانون العفو العام وأكد له على ضرورة البت بهذا الملف نظرا الى الظلم والإجحاف اللاحق بحق الكثير من الموقوفين.

كذلك استقبل المفتي دريان النائب ديما جمالي، وتم البحث في الأوضاع العامة.

وفي دار الفتوى ايضا، استقبل مفتي الجمهورية، النائب السابق محمد قباني الذي قدم للمفتي الكتاب الذي أصدره عن إنجازات ونشاطات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية من عام 2000 ولغاية عام 2018.

مفتي الجمهورية استقبل ايضا سفير باكستان في لبنان أفتاب أحمد خوخر، في زيارة وداعية بسبب انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. وقد اكد السفير الباكستاني أن إقامته في لبنان كانت ناجحة جدا بمساعدة واحترام الشعب.

واستقبل دريان رئيس حزب “اتحاد الشعب الجمهوري الفرنسي” فرنسوا اسيليو مترئسا وفدا، وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة، وفي سبل تعزيز وتوطيد العلاقات اللبنانية الفرنسية.

كذلك التقى المفتي رئيس جمعية “بيروت منارتي” المحامي مروان سلام الذي دعا الالتفاف حول مقام رئاسة الحكومة بشخص رئيسها المكلف الشيخ سعد الحريري.