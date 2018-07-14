النائب رولا الطبش استقبلت الشاب المحرر مصطفى الحاج دياب

استقبلت عضو كتلة “المستقبل” النائب رولا الطبش جارودي، اليوم السبت، في منزلها في تلة الخياط، المخطوف المحرر الشاب مصطفى الحاج دياب برفقة وفد من مفوضية بيروت في كشاف التربية الوطنية.

وشكر الوفد النائب الطبش على اهتمامها بالقضية منذ اختطاف الحاج دياب في سوريا ومتابعتها الحثيثة للقضية حتى وصولها إلى خواتيمها السعيدة بتحريره.

وبعد إن إطمأنت على صحة الشاب، أكدت الطبش أن “هذه القضية انسانية وتهمني بصفتي كنائب عن بيروت وبصفتي كأم، ومن واجبنا أن نتحرك تجاه أي قضية تمس المواطن وحريته وصحته وأمنه”.

كما اطلعت من الحاج دياب على معاناته مع هذه الحادثة وكيفية تخطيها عبر ممارسة حياته الطبيعية وانخراطه مجددا بالدراسة والعمل الكشفي.

ورأت ان الكشفية مادة أساسية في المدرسة وليست فقط ترفيهية، فهي تعطي الثقة للأطفال وتحببهم بالمدرسة وتشجعهم على الدراسة.

وفي الختام، قدم الوفد شجرة صغيرة إلى النائب الطبش تعبيراً عن تعلق الكشاف بجذوره ووطنه.