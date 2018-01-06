النائب العام السعودي يؤكد توقيف 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم

أعلن النائب العام في السعوديّة اليوم السبت، ان السلطات اعتقلت 11 أميراً سعودياً يوم الخميس، بعد أن تجمهروا في قصر الحكم في الرياض، في تأكيد لتقارير نشرتها وسائل إعلام في وقت سابق.

واوضح النائب العام في بيان، أن الأمراء الذين لم تُحدّد هويّاتهم، تجمهروا في قصر الحكم اعتراضاً على مرسوم ملكي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.

وجاء في البيان: “طالبوا بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا ايضاً بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم”.

وأضاف: “تمّ إبلاغهم بخطأ تصرّفهم هذا، لكنّهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، وتمّ إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم”.

وأكّد أن “التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم يُنفذ الأنظمة والتعليمات، سيتمّ محاسبته كائناً من كان”.