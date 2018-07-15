النائب الحريري: ستبقى صيدا منطلقًا للأمل والاستقرار

أكدت عضو كتلة المستقبل النائب بهية الحريري خلال رعايتها حفل إطلاق اسم “ثانوية المربية ثريا فارس أبو علفا الرسمية للبنات” على “ثانوية البنات الثانية” أن “صيدا ستبقى أسرة واحدة متماسكة حول مستقبل بناتها وأبنائها وفخورة بنجاحاتهم وتقدّمهم وبمهنيّتهم ومناقبيّتهم وأخلاقهم العالية” وقالت “ستبقى صيدا منطلقاً للأمل والاستقرار في جوارها وفي كلّ لبنان”

وأثنت الحريري على الجهود المميزة لأسرة ثانوية صيدا الرسمية الثانية للبنات في صناعة الأمل للأجيال الصاعدة، منوّهة بالمربية الراحلة ثريا قاسم فارس أبو علفا وبدورها الريادي في التّربية والتّعليم والعطاء الوطني والأخلاقي.

وألقى رئيس بلدية صيدا محمد السعودي كلمة نوه فيها بـ”مسيرة الرائدة التربوية وابنة صيدا المربية الراحلة أبو علفا” وثمّن قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة وجهود النائب الحريري واسرة المدرسة بإطلاق اسم المربية ” ثريا أبو علفا” على ثانوية صيدا