الميلان يواصل تألقه ويحقق انتصاره الثالث على التوالي

ضمن منافسات الجولة الـ 22 من ​الدوري الايطالي لكرة القدم​ ، واصل نادي ​ميلان​ نتائجه الايجابية وذلك عقب الفوز الثالث على التوالي الذي حققه الروسونيري على ضيفه ​لاتسيو​ بنتيجة 2 – 1 .

وتمكن اصحاب الارض من احراز الهدف الاول في اللقاء خلال الدقيقة 15 عن طريق اللاعب ​باتريك كوتروني​ بعد ان تلقى مساعدة من زميله هاكن ​كالهانغولو​ ، ورد فريق النسور عليهم سريعاً حيث تمكنوا من تسجيل هدف التعادل بعد 5 دقائق فقط عبر اللاعب ادام ماروسيتش بمساعدة من ​لوكاس ليفا​ ، ولم يقف ابناء المدرب ​جينارو غاتوزو​ مكتوفي الايدي حيث تمكنوا من احراز هدف الفوز في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب جياكومو بونافينتورا بعد ان تلقى تمريرة حاسمة من زميله ​دافيد كالابريا​ ، وانتهى الشوط الثاني لهذا اللقاء بنفس النتيجة حيث لم يتمكن فريق النسور من ايجاد فرصة لتحقيق هدف التعادل في مرمى الحارس المتألق ​دوناروما​ .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي ميلان الى 34 نقطة ليتقدم الى المركز السابع وتوقف رصيد لاتسيو عند 46 نقطة ليبقى في المركز الثالث