الميلان يواصل تألقه ويحقق انتصاره الثالث على التوالي

ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الايطالي لكرة القدم ، واصل نادي ميلان نتائجه الايجابية وذلك عقب الفوز الثالث على التوالي الذي حققه الروسونيري على ضيفه لاتسيو بنتيجة 2 – 1 .
وتمكن اصحاب الارض من احراز الهدف الاول في اللقاء خلال الدقيقة 15 عن طريق اللاعب باتريك كوتروني بعد ان تلقى مساعدة من زميله هاكن كالهانغولو ، ورد فريق النسور عليهم سريعاً حيث تمكنوا من تسجيل هدف التعادل بعد 5 دقائق فقط عبر اللاعب ادام ماروسيتش بمساعدة من لوكاس ليفا ، ولم يقف ابناء المدرب جينارو غاتوزو مكتوفي الايدي حيث تمكنوا من احراز هدف الفوز في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب جياكومو بونافينتورا بعد ان تلقى تمريرة حاسمة من زميله دافيد كالابريا ، وانتهى الشوط الثاني لهذا اللقاء بنفس النتيجة حيث لم يتمكن فريق النسور من ايجاد فرصة لتحقيق هدف التعادل في مرمى الحارس المتألق دوناروما .
وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي ميلان الى 34 نقطة ليتقدم الى المركز السابع وتوقف رصيد لاتسيو عند 46 نقطة ليبقى في المركز الثالث
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