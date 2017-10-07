المونسنيور كاتشيا يدعو الى حماية لبنان والحفاظ على تنوعه ووحدته

اقام السفير الباباوي في لبنان المونسنيور غبريال كاتشا قداس شكر بعدما عينه البابا فرنسيس سفيراً باباوياً في الفليبين. وقد شارك في القداس الذي اقيم في بازيليك سيدة لبنان في حريصا حشد من المطارنة والآباء، بحضور وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، وممثلين عن الكنائس الكاثوليكية الأورثوذكسية والبروتستنتية، وفاعليات سياسية إجتماعية وراهبات ورابطة أخويات الحبل بلا دنس في لبنان.

وشكر المونسنيور كاتشا السلطات الرسمية اللبنانية العسكرية والمدنية والروحية على الدعم الذي تلقاه في فترة وجوده في لبنان، البلد الذي وصفه السفير الباباوي بالارض المقدسة.

وقال: “عندما زار البابا بنديكتوس لبنان وقدم لنا الإرشاد الرسولي الكنيسة في الشرق الأوسط ومساء وصوله نظمنا لقاء صلاة في قلب بيروت ومن زوايا المدينة الأربعة تلاقينا من جميع الطوائف والمذاهب على الصلاة، ونوجد اليوم في حضرة مريم تماما كما في 25 آذار هذا العيد الذي تحول منذ سنوات إلى لقاء يجمع الكل حول مريم، إذا أرض مقدسة وحجر ينقل الحرارة، كنيسة تسير نحو الوحدة بمختلف مكوناتها كما مكونات قوس القزح، ويد تلتقط الماء لتشرب وتوحد بين الأبناء لكي يشهدوا في حياتهم، نصلي للعذراء مريم لكي تحمي هذا البلد وتقوي أبناءه وتجمعهم لكي نشهد للوحدة”.

وبعد القداس صافح كاتشيا الشخصيات المشاركة والمؤمنين وقدمت له رابطة أخوية الحبل بلا دنس في لبنان درعا تكريمية عربون تقدير ومحبة.