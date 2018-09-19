الموت يغيّب الفنان المصري المخضرم جميل راتب

عملاق السينما المصرية المشهور بأناقته الباريسية جميل راتب، يرحل عن عمر ناهز الإثنين والتسعين عاما.

وعانى راتب، منذ شهور عدة، من وضع صحي متدهور، أجبره على إنهاء مسيرته في التمثيل.

وتأتي وفاته، بينما تستعد دور العرض في أوروبا لاستقبال فيلم hier الذي يشارك في بطولته، وقام بتصويره في المغرب، وسيتم عرضه باللغة الفرنسية وترجمته إلى اللغة الإنكليزية.

الفيلم تم تصويره على مدار 4 شهور، وانتهى العمل عليه في شهر مارس/آذار الماضي ويجسّد جميل راتب، ضمن أحداث العمل، إحدى الشخصيات الرئيسة من خلال شخصية طبيب متقاعد يقوم بتولي مهمة علاج البطل، ولن يتم عرض الفيلم في مصر، حيث سيقتصر عرضه على الدول المشاركة في إنتاجه فقط وهي ألمانيا والمجر والمغرب.