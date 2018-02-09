المنسق العام للمكتب التربوي في تيار المستقبل يعلن التضامن مع الأساتذة المتمرنين

أعلن المنسق العام للمكتب التربوي في تيار المستقبل وليد جرادي، بإسمه واسم المكتب، التضامن مع الأساتذة المتمرنين، معلناً أنه يتابع قضيتهم ساعة بساعة، وحقهم بالدرجات الست. واعلن رفضه التعرض لأي أستاذ مهما كانت الظروف، مشددا على حق التظاهر والإعتصام التي كفلها الدستور.

كما أعلن عن موعد قريب مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لإطلاعه على حق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية بالدرجات الست أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي. وتمنى على الأساتذة المتمرنين التنسيق مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، لنجاح تحركهم المطلبي، وكون الرابطة هي الممثل الشرعي لهم.