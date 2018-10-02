الملك سلمان يمنح 200 مليون دولار أميركي للمركزي اليمني

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي.

ويأتي ذلك استمراراً لنهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق والحكومة اليمنية، وانطلاقاً من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وستساهم هذه المنحة، بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه 3 مليارات دولار أميركي، في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني.

وتؤكد المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها، مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني.