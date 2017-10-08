الملك سلمان يغادر موسكو بعد زيارة تاريخية عائدا للرياض

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، موسكو بعد زيارة تاريخية لروسيا، عائداً إلى الرياض.

وكان في وداع الملك سلمان بمطار فنوكوفو الرئاسي، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ألكسندر خلوبونين، وعدد من المسؤولين في روسيا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي. ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الروسي.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية شكر وتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يلي نصها:

“يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما لقتيه والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والأمن والسلم الدوليين.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق”.

وتم خلال زيارة الملك سلمان لروسيا التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية بين البلدين.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف قد وصف زيارة الملك سلمان إلى روسيا بالناجحة بكل المقاييس.

وقال بوغدانوف إن تعميق التعاون بين روسيا والسعودية وخصوصا في المجال العسكري التقني، يعدّ حيويا للغاية ومؤشراً على تزايد مستويات الثقة بين البلدين.

وأضاف بوغدانوف أن المصلحة المشتركة للسعودية وروسيا تكمن في توسيع هذا التعاون.

المصدر: العربية.نت