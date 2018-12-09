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الملك سلمان يعلن انتهاء أعمال القمة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجي
الملك سلمان يعلن انتهاء أعمال القمة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجي
فى:
9 ديسمبر 2018, 18:25
فى:
الأخبار
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الملك سلمان يعلن انتهاء أعمال القمة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجي
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