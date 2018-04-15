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الملك سلمان يطلق على القمة العربية الحالية “قمة القدس”
الملك سلمان يطلق على القمة العربية الحالية “قمة القدس”
فى:
15 أبريل 2018, 15:56
فى:
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الملك سلمان يطلق على القمة العربية الحالية “قمة القدس”
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