الملك سلمان: نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، ضرورة الحفاظ على كيان مجلس التعاون.

وقال إن “منطقتنا تتعرض للتطرف والإرهاب، ولا يزال النظام الإيراني يواصل التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

وأكد على “ضرورة تقديم ضمانات كاملة حول برنامج إيران النووي والصاروخي”.

وذكر أن “المملكة تسعى إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتناشد المجتمع الدولي لإتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن “دول التحالف تسعى إلى تقديم مساعدات للشعب اليمني، وتواصل جهودها للتوصل إلى سلام”، مشددا على “ضرورة ضمان وحدة سوريا وخروج التنظيمات الإرهابية منها”.

من جانبه، دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثت الفرقة ومست القيم لاحتواء الخلافات.

وأضاف أن “انعقاد القمة في موعدها يؤكد الحرص على تطلعات وطموحات شعوب دول التعاون الخليجي”، مشددا على أن المنطقة “تعيش تحديات خطيرة”.

وأشار إلى أن “استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا” معربا عن أمله في التوفيق للمشاورات الجارية في السويد.

وأكد أمير الكويت “دعم الحل السياسي في سوريا القائم على مقررات مؤتمر جنيف 1”.

وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بعد ظهر الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي وقت سابق، توالى وصول الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، الأحد، إلى العاصمة السعودية.

ووصل وفد دولة الإمارات برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وأيضاً وصل رئيس وفد سلطنة عمان فهد آل سعيد وكان في استقبالهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

واستقبل الملك سلمان أيضا ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس وفد بلاده إلى القمة.